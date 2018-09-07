МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару, получивший тяжелые ножевые ранения, пробудет в больнице семь-десять дней, его избирательная кампания под угрозой, цитирует его врачей газета Folha.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

Хирург Глаусио Соуза сообщил, что Болсонару будет в больнице семь-десять дней, а затем пройдет период восстановления. Кроме того, через два месяца политику может потребоваться повторная операция, добавил он.

Медик также заявил, что состояние Болсонару ставит под угрозу его предвыборную кампанию.

Раненого кандидата оперировали в местной больнице около двух часов, после чего перевели в палату интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.