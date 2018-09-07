Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018. Архивное фото

Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида. 1 августа 2018. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США оказывают серьезное давление на Европу в вопросе антироссийских санкций, но в то же время тайно проворачивают собственные сделки с Россией, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

По его мнению, об этом свидетельствует сделка американского военного концерна Orbital ATK с российским холдингом "Энергомаш", в рамках которой США купили четыре ракетных двигателя, без которых не смогли бы доставлять грузы на МКС. Однако при всем этом никто не обращает внимания на то, что американский конгресс не перестает критиковать зависимость Пентагона от российских космических технологий.

"В данном случае, судя по всему, коммерческая выгода взяла вверх над политикой, поскольку разработка своего двигателя обойдется США в три миллиарда долларов", — отмечает Баллин.

Кроме того, как пишет журналист, Россия и США ведут переговоры о закупке американской стороной для своих служб российского огнестрельного оружия. Речь идет о пистолетах типа "Оса", которые уже находятся на вооружении полиции в штате Аризона.

Баллин отмечает, что производитель этих пистолетов — концерн "Техмаш" находится под санкциями только европейских стран, но американские компании могут с ним сотрудничать. По его словам, в США оружейные сделки с Россией являются неприемлемыми "по принципиальным соображениям", но покупка пистолетов у России подрывают эту принципиальность.

"Возможно, поэтому в Европе так сильно сопротивляются указам из Белого Дома, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией", — подчеркивает Баллин.