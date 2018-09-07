ТОКИО, 7 сен — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения на самом северном японском острове Хоккайдо возросло до 13 человек, более 300 человек пострадали, сообщила телекомпания NTV (Nihon Television Network).
В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров. В районе поселка Ацума, где сила толчков составила семь баллов – максимальный показатель по японской шкале, во время землетрясения произошли множественные оползни.
На острове практически была остановлена подача электроэнергии, без света остались почти три миллиона домохозяйств. К утру пятницы подачу электроэнергии удалось восстановить для 964 тысяч домов. Полное восстановление подачи электричества займет около недели.
Поисковые и спасательные работы продолжались всю ночь.
Российские дипломаты через сутки после землетрясения по-прежнему не получали сообщений о том, что пострадал кто-то из россиян, сообщил РИА Новости третий секретарь генерального консульства в Саппоро Сергей Коняев.