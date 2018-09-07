Из-за землетрясения на Хоккайдо погибли 13 человек, более 300 пострадали

ТОКИО, 7 сен — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения на самом северном японском острове Хоккайдо возросло до 13 человек, более 300 человек пострадали, сообщила телекомпания NTV (Nihon Television Network).

Ранее сообщалось, что погибли пять человек, еще шестеро находились в состоянии клинической смерти.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров. В районе поселка Ацума, где сила толчков составила семь баллов – максимальный показатель по японской шкале, во время землетрясения произошли множественные оползни.

На острове практически была остановлена подача электроэнергии, без света остались почти три миллиона домохозяйств. К утру пятницы подачу электроэнергии удалось восстановить для 964 тысяч домов. Полное восстановление подачи электричества займет около недели.

По-прежнему не работает закрытый из-за повреждений новый аэропорт Титосэ. Здесь вновь отменены все авиарейсы на пятницу.

Поисковые и спасательные работы продолжались всю ночь.

Российские дипломаты через сутки после землетрясения по-прежнему не получали сообщений о том, что пострадал кто-то из россиян, сообщил РИА Новости третий секретарь генерального консульства в Саппоро Сергей Коняев.