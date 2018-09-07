В Эстонии разоблачили двух "российских шпионов"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала двух граждан Эстонии, подозреваемых в госизмене и работе на российскую военную разведку, сообщает Sputnik Эстония.

Отмечается, что это майор Сил обороны Эстонии 38-летний Денис Метсавас и его 65-летний отец Петр Волин, который в советское время служил в пограничных войсках КГБ СССР. По данным КаПо, подозреваемые передавали секретную информацию, в том числе сведения, содержащую гостайну, в Главное управление информации Генерального штаба ВС России. Свою незаконную деятельность мужчины, по данным контрразведки, ведут уже на протяжении пяти лет.

Как пишет издание, обвинение Дениса Метсаваса в работе на ГРУ выглядит очень странным — он был активистом, критикующим все, связанное с Россией, принимал активное участие в "патриотическом" воспитании русской молодежи Эстонии и неоднократно выступал в СМИ с критикой российской государственной политики. К примеру, он преподавал предмет "Оборона государства" в таллиннской русскоязычной Мустамяэской реальной гимназии.

Кроме того, страницы Метсаваса в социальных сетях переполнены "разоблачительными" публикациями о России и российских СМИ, а также нелицеприятными высказываниями о восточном соседе Эстонии и местных русских, добавляет Sputnik Эстония.