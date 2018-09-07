Верховный суд Бразилии отказался допустить экс-президента Лулу до выборов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Судьи Верховного суда (ВС) Бразилии отклонили апелляции адвокатов бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которые просили допустить своего подзащитного к участию в президентских выборах в октябре, пишет газета Globo.

Сообщается, что один из судей отклонил ходатайство по процедурным вопросам. Вторая апелляция касалась рекомендации комитета ООН по правам человека, призвавшего обеспечить политические права экс-президента. Отклонивший ее судья объяснил, что документ ООН не касался уголовных аспектов дела Лулы.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники в окружении политика сообщает, что он готов отказаться от выборов в пользу Фернандо Аддада — кандидата на пост вице-президента страны в паре с Лулой.

Лула да Силва, приговоренный в январе к 12 годам и одному месяцу тюрьмы, по закону не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на тюремное заключение. Партия трудящихся в середине августа зарегистрировала экс-президента в качестве кандидата на выборах главы государства.

С апреля экс-президент находится в городе Куритиба, где отбывает тюремное заключение по приговору за дело о коррупции.