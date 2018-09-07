"Крупнейший в мире украинский арбуз" вырос в США

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Гигантский арбуз "из Херсонщины", которым недавно похвастался МИД Украины, оказался арбузом, выращенным в США в 2013 году. Об этом в своем Facebook написал украинский журналист Владислав Антонов.

Ранее украинский МИД разместил в своем аккаунте в Facebook пост , к которому была прикреплена фотография арбуза весом 119 килограммов. Было сказано, что рекордный арбуз был выращен в Херсонской области Украины.

"Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области", — гласила подпись к посту.

Однако, как оказалось, фотография была украдена с другого сайта, а сам арбуз был выращен неким Биллом Эдвардсом в США в 2013 году.

"Оказалось, что фото совсем не из Херсонщины, а очень даже из США-сщины и еще и за 2013 год… У вас это Херсонщина родючая", — написал Антонов. Он также прикрепил скриншоты новости с такой же фотографией, датированной 30 декабря 2013 года. Кроме того, он обратил внимание, что на кепке человека на фото была надпись Giant Watermelon Growers.

После публикации Антонова МИД Украины удалил пост про этот арбуз со своей страницы.