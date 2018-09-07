"Нарушают законы физики": в Британии усомнились в уликах по делу Скрипалей

Москва, 7 сен — РИА Новости. Британские власти что-то напутали с фотографиями подозреваемых по делу Скрипалей или же просто сфальсифицировали их. Об этом пишет бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в своем блоге.

По его словам, предполагаемые "убийцы" Скрипалей нарушают законы физики. Скриншоты с видеокамер из аэропорта Гэтвик, представленные как доказательство причастности Александра Петрова и Руслана Боширова, сделаны в одну и ту же секунду времени. На фото указаны одинаковые время и дата: 16.22.43, 2 марта 2018 года.

"Видимо, в России разработана какая-то новая технология, которая позволяет ей помещать двух своих агентов в одной точке пространства и времени", — иронизирует Мюррей.

Кроме того, британец отмечает, что они, вероятно, находились в разных, но совершенно идентичных коридорах аэропорта. Мюррей пишет, что был в аэропорту Гэтвик много раз, но не может припомнить, чтобы там где-либо существовали такого рода идентичные даже в деталях переходы. "Кто может мне указать именно это место в аэропорту? Это перед или после паспортного контроля? Или может после таможни? И где их багаж? Неужели они прилетели только с маленькими сумками на плечах", — недоумевает автор.

Другим объяснением, которое может раскрыть тайну убийц Скрипалей, может быть то, что Скотленд-Ярд опубликовал сфабрикованные улики. Соответственно, все другие показанные фотографии и материалы также становятся сомнительными.

Мюррей также отмечает, что Россия отправила на задание "шпионов-любителей". Они пользовались общественным транспортом, попали на десятки дорожных камер. Они не выполнили задание, то есть не устранили цель, оставили "орудие убийства" там, где его легко найти. Они также повсюду оставили следы "Новичка", к тому же могли сами себя отравить.

"Опубликованные "доказательства" причастности России к отравлению Скрипалей дают ответы по некоторым аспектам этого дела, но в то же время возникает куда больше новых вопросов", — подчеркивает Мюррей.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, это спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и в доступе к Скрипалям отказал. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи — она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.