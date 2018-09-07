"Нарушают законы физики": в Британии усомнились в уликах по делу Скрипалей

Москва, 7 сен — РИА Новости. Британские власти что-то напутали с фотографиями подозреваемых по делу Скрипалей или же просто сфальсифицировали их. Об этом пишет бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в своем блоге.
"Видимо, в России разработана какая-то новая технология, которая позволяет ей помещать двух своих агентов в одной точке пространства и времени", — иронизирует Мюррей.
Кроме того, британец отмечает, что они, вероятно, находились в разных, но совершенно идентичных коридорах аэропорта. Мюррей пишет, что был в аэропорту Гэтвик много раз, но не может припомнить, чтобы там где-либо существовали такого рода идентичные даже в деталях переходы. "Кто может мне указать именно это место в аэропорту? Это перед или после паспортного контроля? Или может после таможни? И где их багаж? Неужели они прилетели только с маленькими сумками на плечах", — недоумевает автор.
Другим объяснением, которое может раскрыть тайну убийц Скрипалей, может быть то, что Скотленд-Ярд опубликовал сфабрикованные улики. Соответственно, все другие показанные фотографии и материалы также становятся сомнительными.
"Опубликованные "доказательства" причастности России к отравлению Скрипалей дают ответы по некоторым аспектам этого дела, но в то же время возникает куда больше новых вопросов", — подчеркивает Мюррей.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, это спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.