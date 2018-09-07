Ранивший кандидата в президенты Бразилии назвал причину нападения

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Злоумышленник, тяжело ранивший ведущего кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару, объяснил нападение идеологическими разногласиями, сообщает портал G1.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавший был обезврежен сторонниками политика, а затем задержан правоохранителями.

"Он (задержанный) пытался ранить кандидата Жаира Болсонару, поскольку имел с ним разногласия в идеях и образе мыслей, еще он сказал, что тут был личный вопрос", — сообщил представитель полиции, которого цитирует портал.

Отмечается, что, несмотря на предполагаемую идеологическую подоплеку нападения, задержанный мужчина не состоял ни в одной из политических партий.

После недопуска Луиса Инасиу Лулы да Силва к октябрьским выборам президента именно Болсонару, представляющего правую Социал-либеральную партию, эксперты относят к основным претендентам на победу.