Международная федерация журналистов потребовала освободить Вышинского

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут назвал решение херсонского суда о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неприемлемым и потребовал немедленно его освободить.
Шестого сентября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского, он останется под стражей до 4 ноября. Защита ходатайствовала о передаче журналиста под личное поручительство его адвоката, однако суд отклонил заявление.
Защита намерена опротестовать решение в апелляционном суде. Сам журналист заявил, что обвинения против него необоснованны.
Дело Кирилла Вышинского
Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время одного из предыдущих заседаний суда Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Ситуацией вокруг ареста Вышинского обеспокоены и в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".