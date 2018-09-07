Международная федерация журналистов потребовала освободить Вышинского

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут назвал решение херсонского суда о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неприемлемым и потребовал немедленно его освободить.

"Продление содержания под стражей Kирилла Вышинского является неприемлемым, поскольку очевидно, что он был арестован не за что иное, как за свою работу журналиста. Мы не можем не рассматривать это как форму цензуры, которая противоречит демократии, поскольку свобода прессы является ключевой ценностью демократии. МФЖ требует немедленно его освободить", — заявил Лерут РИА Новости.

Шестого сентября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского, он останется под стражей до 4 ноября. Защита ходатайствовала о передаче журналиста под личное поручительство его адвоката, однако суд отклонил заявление.

Защита намерена опротестовать решение в апелляционном суде. Сам журналист заявил, что обвинения против него необоснованны.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Перед зданием украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время одного из предыдущих заседаний суда Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ситуацией вокруг ареста Вышинского обеспокоены и в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".