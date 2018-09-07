Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россиянин Александр Петров, которого британская прокуратура подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, прокомментировал обвинения в свой адрес.

СМИ ранее сообщили, что Петров родился 31 июля 1979 года и является сотрудником ФГУП НПО "Микроген", которое занимается производством иммунобиологических препаратов.

По словам подозреваемого, он работает начальником участка в томском филиале предприятия.

"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать", — рассказал Петров телеканалу RT.

Нестыковки следствия

После того, как Скотленд-Ярд опубликовал фотографии "подозреваемых в покушении" на Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, идущих по коридору Гэтвика, российский МИД указал на нестыковки следствия.

Представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание, что на снимках мужчины находятся в одном и том же месте в одно и то же время. Она отметила, что это "либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно".

Представитель Скотленд-Ярда, в свою очередь, позже заявил, что фотографии были сделаны с двух разных камер в разных коридорах.

Дело Скрипалей

Ранее британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

В российском МИД заявили, что опубликованные Лондоном имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят. В ведомстве подчеркнули, что расследование преступлений такого рода требует сотрудничества правоохранительных структур двух стран. Позже в Генпрокуратуре заявили о готовности сотрудничать с британскими правоохранителями по этому делу.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств вины России.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование произошедшего, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил во лжи Терезу Мэй, которая утверждала, что яд изготовили в России. В лаборатории Портон-Даун это заявление опровергли.