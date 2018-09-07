Матвиенко встретится с формальным главой КНДР и спикером парламента

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Пхеньян встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спикером северокорейского парламента Цой Тхе Боком, сообщила пресс-служба Совфеда.
Матвиенко также намерена посетить скульптурный комплекс на холме Мансудэ, монумент "Освобождение" — памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Кореи во Второй мировой войне, и Свято-Троицкий православный храм.
В состав делегации вошли главы комитетов Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, по международным делам Константин Косачев, по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, по федеративному устройству и местному самоуправлению Олег Мельниченко, а также губернатор Иркутской области Сергей Левченко.