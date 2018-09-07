Матвиенко встретится с формальным главой КНДР и спикером парламента

Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне. Архивное фото

Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Пхеньян встретится с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спикером северокорейского парламента Цой Тхе Боком, сообщила пресс-служба Совфеда.

"В ходе визита Валентина Матвиенко планирует встретиться с председателем Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Цой Тхе Боком, председателем президиума ВНС КНДР (формальным главой государства) Ким Ён Намом, принять участие в праздновании 70-й годовщины образования КНДР", — говорится в сообщении.

Матвиенко также намерена посетить скульптурный комплекс на холме Мансудэ, монумент "Освобождение" — памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Кореи во Второй мировой войне, и Свято-Троицкий православный храм.

В состав делегации вошли главы комитетов Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, по международным делам Константин Косачев, по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, по федеративному устройству и местному самоуправлению Олег Мельниченко, а также губернатор Иркутской области Сергей Левченко.