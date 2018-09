Как "независимые журналисты" в Латвии работают на Сороса

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрис Эглитис. Спецслужбы стран Балтии, пытаясь вытеснить "неправильную" русскую прессу, сливают дружественным журналистам данные из конфискованных компьютеров. Недавний пример — переписка бывшего редактора портала BaltNews.ee оказалась в распоряжении центра журналистских расследований Re:Baltica. Эту организацию интересуют преимущественно русские оппозиционные политики, общественные деятели, активисты и журналисты Латвии, симпатизирующие России. Есть основания полагать, что сама Re:Baltica отрабатывает интересы лиц и партий, связанных с Джорджем Соросом.

В конце августа сотрудники центра журналистских расследований Re:Baltica и эстонской газеты Postimees, а также журналисты Buzzfeed раздобыли переписку члена координационного совета российских соотечественников Эстонии Александра Корнилова. Через Skype он решал рабочие вопросы, связанные с запуском новых сайтов в странах Балтии.

Спецслужбы получили доступ к компьютеру Корнилова в рамках расследования о неуплате налогов. Однако журналистам слили переписку, вовсе не касающуюся этого дела. Практически все расследование Re:Baltica о финансировании балтийских сайтов из Москвы строится на выводах из частных бесед в мессенджере.

"Кремль играет на "семейных ценностях"

Руководит Re:Baltica 38-летняя Инга Сприньге. В свое время она получила степень магистра в области коммуникаций в Латвийском университете, шесть лет проработала журналистом в официозном издании Diena ("День"). В 2010-2011 годах обучалась в качестве стипендиатки программы Fulbright/Humphrey в американском Университете Мериленда, позже проходила практику в The Washington Post и международной организации журналистских расследований The Center for Public Integrity.

Сприньге упоминают в Латвии всякий раз, когда происходит разоблачение очередного представителя пятой колонны. Так, в начале 2012 года многочисленные нацменьшинства Латвии добились проведения референдума о признании русского языка вторым государственным. Руководимая Сприньге Re:Baltica выпустила материал под заголовком "Распространение демократии в Латвии в кремлевском стиле". В нем доказывалось, что идея референдума возникла не из-за лопнувшего терпения трети населения страны, которое всячески ущемляют на языковом уровне, а — разумеется! — по злой воле Кремля.

Или другой типичный текст Re:Baltica, опубликованный в марте 2016-го, — "Дети Путина". Там обстоятельно перечисляются люди и общественные организации стран Балтии, выступающие против пропаганды сексуальных меньшинств в учебных заведениях. Делается вывод: за спиной противников "толерантности" стоит Кремль. Таким образом, по мнению Сприньге, Москва намеренно подрывает стабильность Балтии, провоцируя людей на "жестокие столкновения мнений" и "нетерпимость". "Кремль играет на "семейных ценностях", а к этому добавляются другие темы, например, нетерпимость к гомосексуалистам, все это входит в состав мифа о "прогнившем Западе". Некоторые латыши принимают российский дискурс", — сокрушается Сприньге.

Примерно тогда же, 3 марта 2016 года, в здании Латвийской национальной библиотеки в присутствии чиновников высокого ранга состоялась премьера фильма "Генеральный план", созданного при прямом участии Re:Baltica: представитель организации Санита Емберга выступила в качестве сценариста. Идея же фильма изначально принадлежала Инге Сприньге и продюсеру Гинту Грубе. По словам режиссера Юриса Пакалниньша, фильм посвящен исследованию "методов, при помощи которых Россия влияет на внутреннюю политику стран Прибалтики, раскалывает общество, а также предлагает ностальгировать по временам Советского Союза".

Авторы фильма рисуют пугающую картину глобального заговора — щупальца российского "осьминога" проникли не только в Прибалтику, но и в другие страны Восточной Европы. Названы конкретные политики и правозащитники — "агенты Москвы". В частности, евродепутат от Латвии Татьяна Жданок, которой власти страны по политическим причинам запретили баллотироваться в парламент, и лидер "Конгресса неграждан" Александр Гапоненко, только что вышедший из пятимесячного досудебного заключения в тюрьме и находящийся под следствием за свою общественную деятельность.

© Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок на первомайской демонстрации штаба защитников русских школ в Риге © Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок на первомайской демонстрации штаба защитников русских школ в Риге

В поисках "руки Москвы"

Периодически Re:Baltica сетует, что в Латвии мало ловят российских шпионов. Вопрос, дескать, не праздный, так как в соседних Эстонии и Литве это дело идет успешно. "Улов" латвийских спецслужб пока скромен — железнодорожник из Елгавы Александр Красноперов, сделавший снимки открыто перевозившейся техники НАТО и отправивший их знакомому в Россию, да крестьянин из пограничных районов Юрий Стилве, также обвиненный в шпионаже. Re:Baltica обратилась к сотрудникам латвийских спецслужб, те оправдывались, что, мол, до недавнего времени законодательство было слишком мягким, пойманных "шпионов" приходилось отпускать. Зато сейчас законы ужесточили, так что все налаживается…

Целое расследование Re:Baltica совместно с американским порталом Buzzfeed посвятило тому, что мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков нанял на работу дорогостоящего американского политконсультанта Кристиана Ферри, в прошлом обслуживавшего таких политиков, как сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. В октябре в Латвии состоятся очередные выборы в парламент, и Ферри должен помочь "Согласию" одержать победу. Получив вопросы журналистов по электронной почте, он не стал уклоняться от ответов и сообщил, что помогает мэру Риги "в принятии стратегических решений", "разработке политических месседжей" и "исследовании общественного мнения". Это, по мнению Re:Baltica, внушает опасения, ведь "Согласие" — "прокремлевская" партия. Хотя Ушаков всячески пытается доказать обратное, даже разорвал недавно договор о сотрудничестве с "Единой Россией", это не должно служить поводом к ослаблению бдительности!

Центр много пишет о "подрывной деятельности" российских СМИ, но не оставляет без внимания и русскоязычную прессу Латвии, в марте 2017-го публикует материал, посвященный рижской газете "Сегодня" и принадлежащему ей порталу Vesti.lv. Издание обвиняют в намеренном нагнетании обстановки, в том, что газета старается представить ситуацию в Прибалтике хуже, чем она есть. Естественно, "расследователи" попытались найти и стоящие за газетой "московские деньги".

Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов жалуется: из публичных докладов латвийских спецслужб, из материалов официозной прессы можно вынести убеждение, что любое действие, высказывание русских активистов и публицистов — это выполнение воли какого-то куратора из России. Он усматривает в подобных воззрениях расистский компонент. "По отношению к русским в современной Латвии считается, что у нас якобы не может быть здоровых человеческих чувств, эмоций, политических принципов. Все это заменяют инструкции из Москвы", — отмечает политик.

Откуда финансы

Специфика деятельности центра в целом ясна. Интереснее вопрос, на какие средства он существует. По утверждению сотрудников — на добровольные пожертвования читателей. Однако в друзьях Re:Baltica на официальном сайте значится небезызвестный Джордж Сорос и ряд других организаций, раздающих гранты. Кроме того, центр пользуется и государственной поддержкой, о чем пишет латвийский журналист Павел Кириллов, ссылаясь на данные портала kriminal.lv о ходе конкурса "о поддержке общественно важных материалов".

Источниками финансирования Re:Baltica заинтересовался и журналист Лато Лапса, известный громкими расследованиями коррупционных скандалов в высших эшелонах власти, автор ряда громких книг на эту тему. На своем сайте pietek.com он проанализировал отчет о деятельности центра за 2016 год, который можно найти в базе данных Lursoft. Общие официальные доходы организации — 161 059 евро. Пожертвования — примерно четверть этой суммы, 38 900 евро. Из них 15 тысяч евро поступили от банка Swedbank на конкретную цель.

Как отмечает Лапса, часть доходов Re:Baltica получает из "фондов ЕС, Европейской экономической зоны (EEZ) и других иностранных фондов". Но, по его оценкам, центр существует благодаря финансированию фонда Джорджа Сороса "Открытое общество", который обеспечивает львиную долю доходов. От каких именно структур Сороса и какие денежные суммы получены в прошлом году, Re:Baltica в своем годовом отчете не раскрывает.

После первой публикации на эту тему Инга Сприньге написала в твиттере, что Лапса представил "неправильную картину". "Лато как всегда сделал желательные для себя выводы и нам вопросов не задавал. Если люди будут больше жертвовать, нам не нужно будет брать у Сороса, который НЕ ЯВЛЯЕТСЯ нашим крупнейшим грантодателем".

В 2017 году Re:Baltica получила 131 тысячу евро в качестве пожертвований, грантов, средств из различных фондов и снова точных данных, от кого что поступило, не предоставила.