В Бразилии задержали напавшего на кандидата в президенты

МЕХИКО, 6 сен — РИА Новости. Человек, напавший с ножом на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару, был задержан на месте преступления, сообщила в четверг военная полиция штата Минас-Жерайс.

Болсонару был ранен ножом по время предвыборного мероприятия, сейчас его состояние нормальное, а рана оказалась поверхностной, сообщил сын политика Флавиу. При этом бразильское телевидение сообщает, что Болсонару был доставлен в больницу, где ему делают операцию в связи с полученным ранением.

Нападение произошло в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс.

Как сообщал телеканал Globo, нападавшим оказался 40-летний уроженец штата.

После недопуска Луиса Инасиу Лулы да Силва от Партии трудящихся к октябрьским выборам президента эксперты относят именно Болсонару к основным претендентам на победу.

На опубликованном в сети видео запечатлен момент нападения. На записи Болсонару находится в толпе сторонников, несколько человек держат его на руках, и он немного возвышается над толпой. Кандидат одет в яркую желтую майку. В какой-то момент из толпы вылетает рука с ножом и наносит удар Болсонару, который кривится от боли и опускается вниз.