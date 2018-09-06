В Бразилии ранили ведущего кандидата в президенты

МЕХИКО, 6 сен – РИА Новости. Один из кандидатов в президенты Бразилии Жаир Болсонару в четверг был ранен ножом по время предвыборного мероприятия, сейчас его состояние нормальное, сообщил сын политика Флавиу.

Нападение произошло в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. "Он получил удар ножом в живот", — приводит портал Antagonista заявление сына.

После недопуска Луиса Инасиу Лулы да Силва к октябрьским выборам президента именно Болсонару эксперты относят к основным претендентам на победу.

На опубликованном в сети видео запечатлен момент нападения. На записи Болсонару находится в толпе сторонников, причем его держат на руках несколько человек и он немного возвышается над толпой. Он одет в яркую желтую майку. В какой-то момент из толпы вылетает рука с ножом и наносит удар Болсонару, который кривится от боли и опускается вниз. На записи не видно нападавшего, но, судя по действиям охраны, он был задержан.