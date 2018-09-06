Белый дом осудил публикацию "анонимок" с критикой в адрес Трампа

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Публикация анонимной критики в адрес президента Дональда Трампа подрывает репутацию чиновников, заявила пресс-секретарь главы США Сара Сандерс.

В среду в New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой он рассказал о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов. Трамп заявил, что газета New York Times должна из соображений национальной безопасности немедленно выдать чиновника, который раскритиковал главу государства в анонимной колонке. Прежде всего, Трамп усомнился в реальном существовании автора, предположив, что речь может идти о выдуманном источнике.

"Необузданные навязчивые идеи СМИ о том, кем бы мог быть этот анонимный трус, подрывает репутацию тысяч замечательных американцев, которые с гордостью служат нашей стране и работают на президента Трампа. Остановитесь", — говорится в заявлении Сандерс, которое она разместила в Twitter.

"Если хотите узнать, кто этот бесхребетный лузер, позвоните в отдел мнений неудачникам из New York Times по телефону 212-556-1234 и спросите их. Они единственные являются соучастниками этого обмана. Мы по-прежнему едины и полностью поддерживаем президента Дональда Трампа", — добавила Сандерс.

Целый ряд потенциальных авторов уже заявили, что непричастны к публикации, среди них вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Джеймс Мэттис, директор национальной разведки Дэн Коутс и другие.

Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения промежуточных выборов, которые пройдут 6 ноября.