Белый дом осудил публикацию "анонимок" с критикой в адрес Трампа

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Публикация анонимной критики в адрес президента Дональда Трампа подрывает репутацию чиновников, заявила пресс-секретарь главы США Сара Сандерс.
"Необузданные навязчивые идеи СМИ о том, кем бы мог быть этот анонимный трус, подрывает репутацию тысяч замечательных американцев, которые с гордостью служат нашей стране и работают на президента Трампа. Остановитесь", — говорится в заявлении Сандерс, которое она разместила в Twitter.
"Если хотите узнать, кто этот бесхребетный лузер, позвоните в отдел мнений неудачникам из New York Times по телефону 212-556-1234 и спросите их. Они единственные являются соучастниками этого обмана. Мы по-прежнему едины и полностью поддерживаем президента Дональда Трампа", — добавила Сандерс.
Целый ряд потенциальных авторов уже заявили, что непричастны к публикации, среди них вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Джеймс Мэттис, директор национальной разведки Дэн Коутс и другие.
Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения промежуточных выборов, которые пройдут 6 ноября.