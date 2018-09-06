ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. После закрытия генконсульств России на западном побережье США российские дипломаты будут раз в квартал проводить выездные сессии для приема граждан на месте, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.

"В июне впервые с момента закрытия генконсульства в Сиэтле был проведен выездной консульский прием по паспортным и пенсионным вопросам в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе… Следующий визит на западное побережье планируется в октябре… В дальнейшем имеем в виду проводить консульские сессии не реже одного раза в квартал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, первый выезд продолжался семь дней. В нем принимали участие четыре дипломата. За это время они приняли около 500 паспортных заявлений, оформили 200 пенсионных документов, дали множество консультаций по всему спектру консульского обслуживания.

В обработке заявлений на загранпаспорта нового поколения используют два специальных мобильных комплекса, что позволило существенно повысить эффективность работы, добавил собеседник агентства.

"Информация о дате, времени и месте выездного мероприятия заблаговременно размещается на сайте посольства в разделе "Консульские выезды", а также в соцсетях", — сказал он.

Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле были закрыты в сентябре 2017 года и марте 2018 года соответственно по требованию американских властей. После этого на западном побережье США не осталось российских диппредставительств, теперь для оформления документов, требующих личного присутствия, соотечественники вынуждены ездить в Хьюстон, Вашингтон или Нью-Йорк.