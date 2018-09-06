Порошенко ожидает победу футбольной сборной под лозунгом "Слава Украине"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что лозунг украинских националистов "Слава Украине" станет символом победы для сборной по футболу.
"Сегодня сборная Украины по футболу впервые играет в новой форме с надписью "Слава Украине". Уверен, вслед за нашими военными, для которых "Слава Украине" должна стать официальным приветствием, для сборной эта фраза, наполненная духом единства, станет символом победы", — написал Порошенко в микроблоге Twitter в четверг.
Парламент Украины в четверг принял в I чтении законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Документ должен пройти второе чтение. Его также должен подписать президент Украины. Приветствие националистов "Слава Украине!" хотят сделать обязательным и для полицейских.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
*Запрещённая в России экстремистская организация