Порошенко ожидает победу футбольной сборной под лозунгом "Слава Украине"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что лозунг украинских националистов "Слава Украине" станет символом победы для сборной по футболу.

Ранее пресс-служба Федерации футбола Украины сообщила, что лозунг националистов "Слава Украине" появился на новой форме украинской сборной по футболу.

"Сегодня сборная Украины по футболу впервые играет в новой форме с надписью "Слава Украине". Уверен, вслед за нашими военными, для которых "Слава Украине" должна стать официальным приветствием, для сборной эта фраза, наполненная духом единства, станет символом победы", — написал Порошенко в микроблоге Twitter в четверг.

Парламент Украины в четверг принял в I чтении законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Документ должен пройти второе чтение. Его также должен подписать президент Украины. Приветствие националистов "Слава Украине!" хотят сделать обязательным и для полицейских.

"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Запрещённая в России экстремистская организация