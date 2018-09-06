Британия не предоставила дополнительных сведений по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 6 сен – РИА Новости, Мария Табак. Власти Великобритании не предоставили России никаких дополнительных сведений по "делу Скрипалей", временному поверенному в делах РФ в Британии Ивану Володину на встрече в Форин-офисе даже не дали задать вопросы и изложить точку зрения Москвы, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Он отметил, что, несмотря на заверения британцев в заинтересованности в сохранении диалога, на деле посольство РФ видит "лишь монолог, к тому же сопровождающийся прямо оскорбительными выпадами".
"Россия с самого начала была открыта к сотрудничеству с британской стороной в расследовании инцидента в Солсбери. Мы не отказываемся от этой позиции и сейчас. Готовы к взаимодействию, как только получим из Лондона официальный запрос", — указал он.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.