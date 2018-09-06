Небензя вновь потребовал от Британии обеспечить доступ к Скрипалям

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя вновь потребовал от Великобритании обеспечить доступ к Сергею и Юлии Скрипалям, пострадавшим при инциденте с отравлением в Солсбери, в котором Лондон винит Россию.
Постпред назвал "беспочвенными" заявления властей Великобритании о том, что "только Россия будто бы обладала и обладает техническими средствами, практическим опытом и мотивом для совершения такого рода деяний с применением отравляющих веществ".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.