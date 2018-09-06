Небензя вновь потребовал от Британии обеспечить доступ к Скрипалям

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя вновь потребовал от Великобритании обеспечить доступ к Сергею и Юлии Скрипалям, пострадавшим при инциденте с отравлением в Солсбери, в котором Лондон винит Россию.

"Требуем консульского доступа к незаконно удерживаемым британскими властями российским гражданам", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что российские дипломаты до сих пор "не имеют консульского доступа" к Сергею и Юлии Скрипалям, он также указал на то, что Великобритания отказывает в выдаче визы сестре Юлии Скрипаль, назвав это "показательным".

Постпред назвал "беспочвенными" заявления властей Великобритании о том, что "только Россия будто бы обладала и обладает техническими средствами, практическим опытом и мотивом для совершения такого рода деяний с применением отравляющих веществ".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.