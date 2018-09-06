В США три человека погибли при стрельбе у банка

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Полиция заявила, что число жертв стрельбы у банка в городе Цинциннати, штат Огайо увеличилось до трех, нападавший был убит.

Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

"Пять человек ранены, трое погибли. Подозреваемый убит", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Уолнат (Walnut Street). Первое сообщение о происшествии было получено в 9.10 по местному времени (16.10 мск). Полиция сообщила, что занимается расследованием ситуации.