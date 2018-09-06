Украина закрыла пропускные пункты "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым

КИЕВ/СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.
"Мы закрываем КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда-выезда – ред.) "Каланчак" и "Чаплынка" на въезд в Крым", — сказал Гордеев в эфире телеканала "112 Украина", отметив, что эти пункты уже не работают. При этом пункт пропуска "Чонгар" открыт на въезд в Крым и все желающие попасть на полуостров перенаправляются туда.
Крымское погрануправление ФСБ РФ подтвердило, закрытие пунктов пропуска. "В 17.50 без объяснения причин, госпогранслужба Украины в одностороннем порядке остановила пропуск транспортных средств на своих пунктах пропуска "Каланчак" и "Чаплинка", — сказали РИА Новости в ведомстве. В погрануправлении отметили, что российские пограничники готовы в любой момент возобновить пропуск граждан и автомобилей. "На данный момент все транспортные средства и граждане направляются на работающий пункт пропуска "Джанкой", — сказали в ведомстве.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>