Рогозин высмеял фото "отравителей Скрипалей"

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высмеял выводы британских следователей по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Ранее британская прокуратура предъявила двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли, назвав их сотрудниками ГРУ. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Рогозин опубликовал кадр из фильма "Афоня", сопроводив его комментарием: "Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки)".

"Эй, Юлька, где Скрипаль? Он нам рубль должен! Два", — присоединись к шутке в комментариях.

"Ну, будете у нас в Солсбери… Нет, уж, лучше Вы к нам", — написал @mag00765.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.