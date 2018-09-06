Рогозин высмеял фото "отравителей Скрипалей"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высмеял выводы британских следователей по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Рогозин опубликовал кадр из фильма "Афоня", сопроводив его комментарием: "Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки)".
6 сентября 2018 г.
"Эй, Юлька, где Скрипаль? Он нам рубль должен! Два", — присоединись к шутке в комментариях.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.