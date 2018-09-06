Небензя прокомментировал заявления Лондона по делу Скрипалей

ООН, 6 сен – РИА Новости. Последние заявления британских властей по "делу Скрипалей" неслучайно предшествуют готовящейся в Сирии провокации с использованием химического оружия, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Даунинг-стрит" (резиденция британского премьера. – Прим. ред.) руководствуется не мотивами свершения правосудия (по делу Скрипалей. – Прим. ред.), а другими мотивами. Какими – мы уже говорили. Инцидент 4 марта стал удобным предлогом для антироссийской истерии и был использован для попыток подрыва нашего авторитета как государства-участника ОЗХО в канун инсценировки применения химического оружия в сирийском городе Дума", — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

"Сегодня мы наблюдаем похожую картину. Выступление (премьер-министра Великобритании. – Прим. ред.) Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с "Белыми касками", о которой мы неоднократно предупреждали", — добавил постпред.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.