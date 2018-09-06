Ряд стран G7 согласились с выводами Британии по делу Скрипалей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Франция, Германия, США и Канада выпустили совместное заявление после выступления премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери якобы являются российскими гражданами и сотрудниками ГРУ.

"Мы полностью доверяем британской оценке, что оба подозреваемых являлись сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ, и что эта операция с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

В документе стороны утверждают, что предпринимают совместные меры для противодействия активности ГРУ "путем как никогда ранее обширной коллективной высылки тайных агентов разведки".

"Вчерашнее заявление укрепляет нашу решимость продолжать сообща противостоять враждебной деятельности иностранных спецслужб на территориях наших государств, обеспечить запрет на химоружие, защитить наших граждан и обороняться от всех форм вредоносных, направленных против нас и наших обществ государственных действий", — говорится в заявлении.

Стороны призвали Москву предоставить международным органам детали программы А234, и обратились ко всем, "у кого есть информация о нападении с использованием отравляющего вещества в Солсбери 4 марта или в Эймсбери, связаться с британскими ведомствами".

"Мы принимаем к сведению британские результаты расследования, независимо подтвержденные ОЗХО, что для отравления Дон Стерджесс и Чарли Роули был использован точно такой же химический нейротоксин, что и для отравления Скрипалей. Мы настоятельно призываем Россию в полной мере раскрыть свою программу "Новичок" для ОЗХО", — говорится в заявлении.

В Лондоне, в свою очередь, поприветствовали совместное заявление, сообщил представитель британского премьер-министра.

"Эти страны выразили полную уверенность в оценках Британии <…> Британия согласна с заявлением", — сказал он.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Спецслужбы Королевства некомпетентны

Член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в комментарии для РИА Новости подчеркнул, что заявление Лондона о причастности двух якобы сотрудников ГРУ к отравлению в Солсбери говорит о некомпетентности первых лиц и спецслужб Великобритании.

"Если бы они подняли данные с еще нескольких тысяч камер, то могли бы еще кого-нибудь найти. Но я бы на месте британского МВД не злорадствовал, так как, судя по их заявлениям, они понятия не имеют, как работают российские спецслужбы", — сказал Михайлов.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники российских спецслужб никогда бы не стали работать под собственными именами, передвигаться за рубежом с собственными документами и действовать вместе.

"Даже если представить, что это сотрудники ГРУ, то они никак не могли действовать вместе и уж тем более жить в одном номере — это просто нонсенс. В данной ситуации я с сожалением смотрю на британские спецслужбы, которые, проведя большой объем никому не нужной работы, ни на что не вышли и теперь выдают этот объем за реальный результат", — заключил эксперт.