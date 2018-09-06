МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Офис директора национальной разведки США опубликовал заявление директора Дэна Коутса, в котором он отрицает, что является автором опубликованной в New York Times анонимной колонки, обличающей американского президента Дональда Трампа.

В среду в New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой он рассказал о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов. Трамп заявил, что газета New York Times должна из соображений национальной безопасности немедленно выдать чиновника, который раскритиковал главу государства в анонимной колонке. Прежде всего, Трамп усомнился в реальном существовании автора, предположив, что речь может идти о выдуманном источнике.

"Спекуляции по поводу того, что колонку в New York Times написал я или мой первый заместитель являются заведомо ложными. Мы этого не делали", — приводятся в заявлении слова Коутса.

По его словам, разведывательное сообщество США старается исполнять свои обязательства и предоставлять руководству страны наиболее полную развединформацию.

Ранее американские СМИ назвали 13 человек, которые могли бы быть авторами анонимной колонки. В список вошли в том числе юрисконсульт Белого дома Дон Макган, глава нацразведки США Дэн Коутс, глава Пентагона Джеймс Мэттис, вице-президент США Майк Пенс, постпред США в ООН Никки Хейли и дочь и зять президента Иванка и Джаред Кушнер. Журналисты сообщили, что у каждого из указанных лиц могла быть мотивация написать статью. Самым маловероятным претендентом на роль анонима для публикации в New York Times считают Меланью Трамп.

Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В случае победы демократы смогут практически полностью лишить администрацию США возможности проводить серьезные реформы. В настоящее время контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента — республиканцы.