ООН, 6 сен – РИА Новости. Россия рассчитывала услышать на заседании СБ ООН что-то новое по "делу Скрипалей", но вместо этого услышала "коктейль лжи", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Очень надеялись, что сегодня позвучит что-то убедительное, проливающее свет на этот запутанный инцидент. К сожалению, наши ожидания вновь не оправдались. В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, о тренировках российских спецслужб по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много еще чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.