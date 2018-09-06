Вышинский назвал свой арест пиар-акцией к выборам на Украине

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назвал своей арест в Херсоне пиар-акцией украинских властей накануне выборов в стране.

Ранее в четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября.

"Ответ очевиден. Выборы скоро, а предоставить избирателю нечего. Кроме войны, власть не предлагает других решений конфликта на Донбассе. Коммуналка — заоблачная, гривна падает, украинцы выезжают в ЕС и РФ на заработки", — заявил Вышинский интернет-изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос о причинах его задержания.

По мнению Вышинского, власти Украины пытаются предоставить избирателю какие-то достижения. "Парад, суета вокруг автокефалии, попытка освободить или обменять осужденных в РФ граждан Украины. Набор скудный, но на безрыбье…", — приводит слова издание слова Вышинского.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возмущена ситуацией вокруг Вышинского, которого после инфаркта привезли в суд, просит мировое правозащитное сообщество вмешаться в дело для его освобождения. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал Вышинского узником совести. По его словам, журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".