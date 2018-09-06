Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Франция, ФРГ, США и Канада согласны с выводами Лондона, что подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери являются сотрудниками ГРУ, говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой правительства Германии.

"Мы полностью доверяем британской оценке, что оба подозреваемых являлись сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ, и что эта операция с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне", — говорится в заявлении.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.