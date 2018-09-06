Аксенов назвал приглашение Порошенко крымских детей на Украину пиаром

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов считает безумным и бессовестным пиаром слова президента Украины Петра Порошенко о приглашении детей из крымского Армянска в Херсонскую область.

Порошенко попросил "подготовить условия, чтобы пригласить детей из Армянска в Херсонскую область", сообщили украинские СМИ.

"Непонятно, на кого рассчитан этот безумный и бессовестный пиар. Все знают, что главной причиной ситуации в Армянске стала водная блокада со стороны Украины, которая сама по себе является актом терроризма. И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Он сказал, что у него нет цензурных ответов на предложение Порошенко.

"Могу только предложить ему бесплатную госпитализацию в соответствующее медицинское учреждение в Крыму. Замечу, что сами украинские чиновники спокойно греются на крымском солнце, не опасаясь вреда для своего драгоценного здоровья", — написал он.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" было решено остановить на две недели. Полная остановка производства предприятия произойдет 9 сентября, сказал директор завода. Причиной вредных испарений специалисты считают почти полное обмеление кислотонакопителя завода, который ранее наполнялся днепровской водой по каналу, перекрытому Украиной в 2014 году.

Аксенов ранее заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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