Александр Петров прокомментировал сообщения о причастности к делу Скрипалей

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров

Подозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Александр Петров, которого власти Великобритании считают причастным к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, прокомментировал обвинения в свой адрес.

Ранее СМИ выяснили, что Петров, которого вместе с Русланом Бошировым обвинили в покушении на убийство Скрипалей, родился 31 июля 1979 года и числится сотрудником ФГУП НПО "Микроген", которое занимается производством иммунобиологических препаратов.

"Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалём не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО "Микроген" — научно-производственном объединении "Вирион", — рассказал RT Петров.

Накануне британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли. Глава британского правительства Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

При этом в МИД России заявили, что опубликованные Лондоном имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят, а расследование преступлений такого рода требует сотрудничества правоохранительных структур двух стран. В Генпрокуратуре подтвердили намерение сотрудничать с британскими структурами по этому делу и выразили надежду получить доказательства причастности россиян.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств вины России. В Москве неоднократно предлагали свою помощь в расследовании инцидента, однако британская сторона проигнорировала эти обращения.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Позднее глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Форин-офис сразу же признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.