Постпред Британии при ООН рассказал о состоянии Скрипалей

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ООН, 6 сен — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых отравили в начале марта в Солсбери, поправляются, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Мы полагаем, что их здоровье идёт на поправку, каких-либо деталей я вам сейчас представить не могу, к сожалению, это очень скверное отравление, которое с ними случилось", — сказала журналистам Пирс о состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипаль.

"Им обеспечили очень хорошее лечение, я полагаю, что они восстанавливаются хорошо", — добавила она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.