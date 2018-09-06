В Таллине газон у русской гимназии изрыли свастиками

ТАЛЛИН, 6 сен – РИА Новости. В эстонской столице в районе Пыхья-Таллинн рядом с русскоязычной Эхтеской гуманитарной гимназией неизвестные изрыли участок газона изображениями свастики, сообщает Sputnik Эстония.

Инцидент произошел в среду 5 сентября. К вечеру свастику закидали дерном и привели газон в порядок.

Ранее Sputnik Эстония писал о том, что 22 августа в Калеви-Лийва Харьюского уезда неподалеку от Таллина на местном кладбище злоумышленники изрисовали свастиками памятники евреям и цыганам — жертвам гитлеровского террора во время немецкой оккупации Эстонии. Еврейская община Эстонии выразила возмущение в связи с инцидентом.

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