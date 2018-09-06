Вышинский заявил, что ему не провели полноценного обследования в Херсоне

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил в четверг, что ему не провели должного обследования в херсонской больнице, куда он был госпитализирован ранее из зала суда.

Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО. После осмотра Вышинского заседание по его делу было продолжено, однако суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование журналиста. Перед заседанием 6 сентября следственные органы предоставили справку, что по состоянию здоровья он может принимать участие в судебных заседаниях и содержаться под стражей. Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября. Адвокаты намерены настаивать на повторном обследовании Вышинского.

"Полноценного обследования так и не произошло", — цитирует слова Вышинского агентство УНИАН. Он также отметил, что в среду вечером в больнице, куда его привезли, никаких специалистов, кроме дежурных, не было.

Вместе с тем сторона обвинения во время заседания в четверг сообщила, что медики не нашли оснований для госпитализации журналиста. По данным издания, Вышинского обследовали дежурный терапевт, кардиолог и невропатолог, которые пришли к выводу, что он может принимать участие в судебных заседаниях.

Ранее начальник СИЗО Херсона, в котором содержат Вышинского, Александр Яголковский заявил, что несмотря на то, что журналисту стало плохо в зале суда, у него ранее не находили проблем с сердцем. По словам Яголковского, к журналисту шесть раз приглашали на обследование терапевта не из пенитенциарного ведомства, а из городской клиники, выполнялась кардиограмма, но проблем с сердцем у Вышинского не нашли.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекал 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".