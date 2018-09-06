Трамп подозревает свое окружение в заговоре, пишут СМИ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подозревает большинство своих окружающих, включая ближайших соратников, в причастности к утечке данных из Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на источники из окружения президента.
Источники сообщили, что американский президент склонен верить в существование заговора в своем окружении. Один из источников отметил, что в прошлом году Трамп даже носил при себе список имен людей, которые, по его мнению, могли способствовать утечке данных из Белого дома. "Нам нужно избавиться от них. Змеи везде, но мы избавляемся от них", — именно так говорил, по словам источника, Трамп.
Подчеркивается, что некоторые сотрудники Белого Дома в прошлом уже признавались порталу в том, что временами американский президент бывает "неуравновешен" и настолько "несообразителен", что это может представлять опасность.
Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В случае победы демократы смогут практически полностью лишить администрацию США возможности проводить серьезные реформы. В настоящее время контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента — республиканцы.