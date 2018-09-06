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В мире

Приветствие "Слава Украине!" хотят сделать обязательным для полицейских

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (83)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве. Архивное фотоАвтомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Верховная рада Украины может на следующей неделе утвердить лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное приветствие для полицейских, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции.

Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Заставим всех кричать "Слава Украине!". Киев реформирует армию

Ранее парламент Украины принял в I чтении законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие. Документ должен пройти второе чтение. Документ также должен подписать президент Украины.

"Приветствие "Слава Украине!" будет закреплено для полицейских. Соответствующие поправки будут внесены в законопроект… который Верховная рада рассмотрит во втором чтении на следующей неделе", — говорится в сообщении Нацполиции на странице в Facebook.

По данным ведомства, профильный комитет украинского парламента на заседании в четверг утвердил необходимые правки в законодательство.

Военнослужащие ВСУ на марше в День Героев во Львове. 28 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: Киев доиграется с бандеровскими лозунгами

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, чтобы изменить воинское приветствие в украинской армии со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" на лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!".

"Слава Украине — Героям слава!" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ярополк
Сначала только бандеровцы кричали, потом заставили бандеровскую армию, теперь хотят заставить полицаев...
Следующий шаг понятен: вместо "здравствуйте" и "до свидания" - СУГС...
Папуасы... Или пацаки...
17:59
06.09.2018
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