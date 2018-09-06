Эксперт обвинил следствие по делу Скрипалей в некомпетентности

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявления первых лиц и представителей спецслужб Великобритании о причастности двух сотрудников ГРУ к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль говорит о некомпетентности следствия, заявил в четверг РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
"Если бы они подняли данные с еще нескольких тысяч камер, то могли бы еще кого-нибудь найти. Но я бы на месте британского МВД не злорадствовал, так как, судя по их заявлениям, они понятия не имеют, как работают российские спецслужбы. Тереза Мэй пытается ошеломить мировую общественность количеством проведенных розыскных мероприятий, но ни одно из них не содержит доказательств о свершении кем-либо преступлений в отношении Скрипалей", — сказал Михайлов.
"Даже если представить, что это сотрудники ГРУ, то они никак не могли действовать вместе и уж тем более жить в одном номере — это просто нонсенс. В данной ситуации я с сожалением смотрю на британские спецслужбы, которые, проведя большой объем никому не нужной работы, ни на что не вышли и теперь выдают этот объем за реальный результат", — сказал эксперт.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.