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Эксперт обвинил следствие по делу Скрипалей в некомпетентности

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Дело об отравлении Скрипалей (1706)
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© Фото : Metropolitan PoliceПодозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан БошировПодозреваемый в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявления первых лиц и представителей спецслужб Великобритании о причастности двух сотрудников ГРУ к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль говорит о некомпетентности следствия, заявил в четверг РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
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Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. При этом замглавы МВД Британии Бен Уоллес высмеял подготовку предполагаемых "диверсантов", попавших на многочисленные камеры видеонаблюдения.

"Если бы они подняли данные с еще нескольких тысяч камер, то могли бы еще кого-нибудь найти. Но я бы на месте британского МВД не злорадствовал, так как, судя по их заявлениям, они понятия не имеют, как работают российские спецслужбы. Тереза Мэй пытается ошеломить мировую общественность количеством проведенных розыскных мероприятий, но ни одно из них не содержит доказательств о свершении кем-либо преступлений в отношении Скрипалей", — сказал Михайлов.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
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Собеседник агентства отметил, что сотрудники российских спецслужб никогда бы не стали работать под собственными именами, передвигаться за рубежом с собственными документами и действовать вместе.

"Даже если представить, что это сотрудники ГРУ, то они никак не могли действовать вместе и уж тем более жить в одном номере — это просто нонсенс. В данной ситуации я с сожалением смотрю на британские спецслужбы, которые, проведя большой объем никому не нужной работы, ни на что не вышли и теперь выдают этот объем за реальный результат", — сказал эксперт.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Указатель на въезде в город Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Россия  не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов.  В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Sergey Leshkov
Для этого нужен был эксперт? Достаточно здравого смысла.
17:53
06.09.2018
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