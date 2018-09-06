БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости. В ЕС считают, что Россия "сознательно препятствует" проходу судов, в том числе из стран Евросоюза, которые следуют транзитом через Керченский пролив в украинские порты в Азовское море, и призывает обеспечить к ним беспрепятственный доступ, заявил РИА Новости в четверг чиновник в структурах ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз ранее уже выражал мнение, что "мост через Керченский пролив ограничивает проход судов к украинским портам в Азовском море".

"В последние месяцы Россия все чаще и сознательно препятствовала и затягивала прохождение судов, в том числе из государств-членов ЕС, транзитом через Керченский пролив в порты Украины в Азовском море и из них", — сказал собеседник.

"Рассчитываем, что РФ обеспечит беспрепятственный доступ к украинским портам на Азовском море. ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", — подчеркнул он.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Открыть мост сначала планировали в декабре 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста планируют открыть в декабре 2019 года.