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Лондон использует дело Скрипалей в геополитических целях, заявил эксперт

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1707)
(обновлено: 17:38 06.09.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВоенные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фотоВоенные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Лондон использует инциденты в Солсбери и Эймсбери для нанесения вреда международному имиджу РФ, чтобы укрепить НАТО и помешать возможному сближению России и Евросоюза на фоне Brexit, считает директор центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
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"Очевидно, что это дело используется в геополитических целях, чтобы нанести вред имиджу России", — сказал он в четверг РИА Новости.

По словам эксперта, в ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза Лондон, чтобы минимизировать его последствия, пытается, с одной стороны, найти общие с ЕС интересы, подлежащие обоюдной защите, с другой – укрепить НАТО: чтобы альянс оставался жизнеспособным, ему требуется противник, а "радикально настроенные атлантисты всегда рассматривали в качестве такового Россию".

"В ситуации с Brexit британцы пытаются не допустить сближение между ЕС и Россией, поскольку если стороны достигнут политического взаимопонимания, британцы окажутся в изоляции, и поэтому они заинтересованы в укреплении евроатлантического подхода, который состоит в том, что Россия всегда остается противником", — сказал Томанн.

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
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Он напомнил, что "немцы и французы в ситуации с высылкой российских дипломатов (в качестве меры политической поддержки Лондона в ситуации с отравлением Скрипалей – ред.), при том, что они были обязаны проявить определенную солидарность, в полной мере не были согласны с выводами британцев и пытались сохранить определенную дистанцию". "В отличие от Великобритании и США, они попытались не дать ситуации перерасти в широкомасштабный политический кризис", — сказал эксперт.

Британская полиция сообщила 4 июля о "серьезном инциденте" в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Аналитик рассказал, почему Лондон вновь "включил" дело Скрипалей
ОЗХО ранее опубликовала краткое изложение доклада по Эймсбери. Организация заключила, что при отравлениях в Эймсбери и Солсбери было использовано одинаковое вещество, однако не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества были из одной партии. В то же время британский МИД заявил, что независимое расследование ОЗХО подтвердило выводы Британии о том, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что Скрипали в Солсбери.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин ранее назвал голословными обвинения в адрес России в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери. Он напомнил, что в докладе нет никакого упоминания о стране происхождения химиката, примененного в Эймсбери, нет определения этого химического вещества в качестве боевого. По его словам, в документе подчеркивается, что техсекретариат ОЗХО не в состоянии дать ответ на вопрос о том, является ли вещество, обнаруженное в Эймсбери, веществом из той же партии, из которой был использован химикат в Солсбери.

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
"Политический шаблон". Эксперт о действиях Лондона по "делу Скрипалей"
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vladidmir Kanygin
Все это ожидаемо и мало интересно. интересно другое - чем объясняется позорная реакция России на обвинения? Желанием не обидеть Лондон? У огромной части элиты там дети,жены, да и у самих есть мечты осесть там после прибыльной госслужбы (как Якунин например)?????
18:25
06.09.2018
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