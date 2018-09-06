КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД и Минюсту подготовить предложения по юридической защите Киева в вопросе блокирования Россией судов в Азовском море и взыскания ущерба, якобы нанесенного Украине.

Ранее президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с РФ ситуации с судоходством в Азовском море. Перед этим лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что ведутся переговоры о стабилизации ситуации с судоходством в Азовском море.

"Просил бы, чтобы министерство иностранных дел внесло мне предложение совместно с министерством юстиции относительно юридической защиты национальных интересов", — сказал Порошенко на заседании СНБО, которое транслировали украинские телеканалы.

По его словам, эти меры должны касаться "блокирования Азовского моря, блокирования портов и компенсации соответствующего ущерба, который несет Украина". Кроме того, по мнению президента, правительство должно ускорится в разработке морской доктрины и учесть в документе текущую ситуацию в Азовском море.

Порошенко также отметил, что Киеву также необходимо сделать шаги по усилению обеспечения военно-морских сил Украины новым вооружением и плавсредствами и это будет рассмотрено на закрытой части заседания.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.