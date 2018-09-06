Защита Вышинского будет настаивать на повторном медицинском обследовании

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет настаивать на его повторном медицинском обследовании, так как первое "делала СБУ", сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО. После осмотра Вышинского заседание по его делу было продолжено, однако суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование журналиста. Перед заседанием 6 сентября следственные органы предоставили справку, что по состоянию здоровья он может принимать участие в судебных заседаниях и содержаться под стражей. Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому еще на 60 дней, до 4 ноября.

"Это сделала СБУ. Медобследование уже провели, мнение врачей предоставили – сегодня справку из больницы. Однако мы будем настаивать на проведении полного медобследования, о доступе к нему врачей дополнительно. Думаю, что это будет отдельное ходатайство со стороны защиты", — сказал Доманский.

По его словам, в пятницу обвинение передаст материалы своего медобследования в суд, после чего защита подаст свое ходатайство.

Ранее начальник СИЗО Херсона, в котором содержат Вышинского, Александр Яголковский заявил, что несмотря на то, что журналисту стало плохо в зале суда, у него ранее не находили проблем с сердцем. По словам Яголковского, к журналисту шесть раз приглашали на обследование терапевта не из пенитенциарного ведомства, а из городской клиники, выполнялась кардиограмма, но проблем с сердцем у Вышинского не нашли.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.