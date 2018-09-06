СНБО рассмотрит меры по обеспечению интересов Украины в Азовском море

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг в закрытом режиме рассмотрит вопрос о безотлагательных мерах по обеспечению украинских интересов в Азовском море, заявил на заседании президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня мы рассмотрим в тайном режиме вопрос о безотлагательных мерах относительно защиты национальных интересов в акватории Азовского моря, предложены соответствующие предложения и скоординирована необходимая координация наших действий", — сказал Порошенко на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.
По его словам, СНБО также рассмотрит меры, предложенные МИД Украины, относительно прекращения действия договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и РФ и соответствующее уведомление России до 30 сентября.
Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.
Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.
В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.