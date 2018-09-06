СНБО рассмотрит меры по обеспечению интересов Украины в Азовском море

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг в закрытом режиме рассмотрит вопрос о безотлагательных мерах по обеспечению украинских интересов в Азовском море, заявил на заседании президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с РФ ситуации с судоходством в Азовском море. Перед этим лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что ведутся переговоры о стабилизации этой ситуации.

"Сегодня мы рассмотрим в тайном режиме вопрос о безотлагательных мерах относительно защиты национальных интересов в акватории Азовского моря, предложены соответствующие предложения и скоординирована необходимая координация наших действий", — сказал Порошенко на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

По его словам, СНБО также рассмотрит меры, предложенные МИД Украины, относительно прекращения действия договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и РФ и соответствующее уведомление России до 30 сентября.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.