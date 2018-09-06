В КНДР более 75 человек погибли из-за наводнения

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. По меньшей мере 76 человек погибли, еще 75, включая детей, пропали без вести, тысячи остались без крова в результате наводнения на западе КНДР, говорится в заявлении Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

"Тысячи человек потеряли свои дома и нуждаются в срочной медицинской помощи, приюте, питьевой воде", — приводятся в заявлении слова сотрудника МФКК Джона Флеминга.

Согласно опубликованным данным, в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, в западных регионах страны более 800 зданий, включая жилые помещения, больницы и школы, были разрушены.

Волонтеры МФКК сейчас занимаются поиском выживших. В свою очередь общество Красного Креста КНДР занимается снабжением региона предметами первой необходимости и организует перевозку пострадавших в ближайшие больницы.