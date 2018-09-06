В ЛНР заявили о присутствии украинских силовиков на участке разведения сил

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать личный состав и технику на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам в четверг официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Ранее в ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики оборудуют позиции на участках разведения в районе Золотого и Петровского.

"Наши наблюдательные посты докладывают о перемещении военнослужащих и техники в указанном районе", — заявил Марочко.

Он уточнил, что факты присутствия украинских военнослужащих на данном участке отражены и в отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.