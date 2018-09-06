Суд продлил арест Вышинского

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Защита намерена опротестовать это решение в апелляционном суде.
Сам журналист заявил, что обвинения против него необоснованны.
"В СБУ вполне зрячие люди, но они закрывают глаза и показывают только хвост от нашего сайта, не указывая на то, что на нашем сайте были другие, противоположные точки зрения", — подчеркнул Вышинский.
По его словам, ответственность за каждую публикацию несет ее автор. Вышинский напомнил, что правоохранители не обратили внимания на комментарии политологов с проукраинской позицией, которые также выходили на сайте.
Накануне Вышинского госпитализировали из зала суда после ходатайства защиты о медосмотре. Кроме того, защита запросила отвод судьи, однако ходатайство не было удовлетворено. При этом Доманский рассказал, что ему стало известно о заседании только после его начала.
Дело Кирилла Вышинского
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Ситуацией вокруг задержания Вышинского обеспокоены и в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".
Журналист находится под арестом более ста дней.