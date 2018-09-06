Опрос показал, чего больше всего боятся жители Германии

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Граждане Германии больше всего боятся последствий политики президента США Дональда Трампа, следует из исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung.

Такие итоги дало исследование общественного мнения под названием "Страхи немцев 2018". Сообщается, что 69% немцев опасаются негативных последствий курса, проводимого американским лидером.

"Более двух третей немцев боятся, что политика Дональда Трампа может сделать мир опаснее", — говорится в исследовании. На втором месте находятся опасения граждан ФРГ по поводу того, что страна перегружена беженцами – такого мнения придерживаются 63% немцев. Примечательно, что в прошлом году этого боялись 57% опрошенных. На два процента по сравнению с прошлым годом выросло число немцев, которые боятся, что дальнейшее увеличение числа мигрантов может привести к напряжению между приезжими, уже живущими в ФРГ, и коренным населением страны (теперь также 63%).

"Согласно результатам 27-го исследования, проведенного R+V, на главных местах находятся исключительно проблемы внешней и внутренней политики", — заявила руководитель исследования Бригитта Рёмштедт, представляя в Берлине полученные результаты.

Многие немцы также высказали опасения в связи с тем, что политики чрезмерно перегружены проблемами (60%). Как отмечают в R+V, граждане ФРГ все меньше доверяют своим властям. Замыкает пятерку главных страхов немцев опасность терроризма (59%).

Исследование общественного мнения под названием "Страхи немцев" проводится в Германии ежегодно на протяжении уже 25 лет. Инфоцентр немецкой страховой компании R+V Versicherung опрашивает каждый год приблизительно 2,4 тысячи граждан Германии в возрасте от 14 лет. Исследование включает вопросы о самых больших политических, экономических, личных и экологических страхах населения ФРГ. Опрос всегда проводится летом, в этом году — в период с 8 июня по 18 июля.