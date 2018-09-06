Лавров назвал авторов теории отравления Скрипалей "хорошими выдумщиками"

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает выдумщиками авторов теории отравления в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного ранее в РФ за госизмену, и его дочери Юлии, пошутив, что все идеи берутся из интернета.

"Да", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, являются ли выдумщиками авторы теории отравления Скрипалей.

Лавров в шутку предположил, что авторы теории отравления Скрипалей черпают идеи из интернета. "Откуда все, из интернета", — сказал он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.