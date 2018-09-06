Лавров назвал авторов теории отравления Скрипалей "хорошими выдумщиками"

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает выдумщиками авторов теории отравления в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного ранее в РФ за госизмену, и его дочери Юлии, пошутив, что все идеи берутся из интернета.
Лавров в шутку предположил, что авторы теории отравления Скрипалей черпают идеи из интернета. "Откуда все, из интернета", — сказал он.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.