КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами "страны-агрессора".

Такое решение на заседании Верховной рады в четверг поддержал 241 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение. Действующее законодательство Украины предусматривает административную ответственность на нарушение государственный границы, в частности штрафы и административный арест до 15 суток.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагается установить уголовную ответственность за пересечение госграницы Украины "лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора" без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска.

Законопроект предусматривает наказание за незаконное пересечение госграницы в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.