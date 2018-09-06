В результате землетрясения на Хоккайдо погибли более десяти человек

Последствия землетрясения на острове Хоккайдо в Японии. 6 сентября 2018

Последствия землетрясения на острове Хоккайдо в Японии. 6 сентября 2018

ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Подтверждена гибель пятерых человек, еще шестеро находятся в состоянии клинической смерти в результате мощного землетрясения на острове Хоккайдо, передает телеканал NHK.

По его данным, еще около 300 человек получили травмы, 32 человека пропали без вести и возможно находятся под завалами оползней.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в 3.08 в ночь на четверг (21.08 в среду мск), имеются многочисленные повреждения домов и дорог.

Закрыт аэропорт в Саппоро, отменены все авиарейсы. Ожидается, что полеты будут возобновлены 7 сентября.