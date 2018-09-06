МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин несет ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в эфире Sky News заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
"Прямо или косвенно он (Путин. — Прим. ред.) несет большую ответственность", — сказал Уоллес.
Министр пояснил, что глава государства всегда несет ответственность за действия спецслужб.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.