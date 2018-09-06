Столтенберг заявил, что НАТО ждет Македонию

БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Североатлантический альянс ждет Македонию в качестве 30-го члена организации, но решение о вступлении примут граждане страны на референдуме о переименовании республики в рамках договора с Грецией, заявил в ходе визита в Скопье генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Через несколько недель у вас пройдет референдум, на котором вы решите, хотите ли присоединиться к мировому сообществу. Остается принять решение гражданам, мы готовы вас встретить как 30-го члена альянса", — цитирует национальное агентство МИА Столтенберга.

Он добавил, что "ценит партнерство" с Македонией. В свою очередь, министр обороны республики Радмила Шекерински сообщила, что за прошедшие годы в операциях НАТО в Ираке и Афганистане и других миссиях альянса приняли участие 4 тысячи военнослужащих македонской армии.

Столтенберг прибыл в Скопье с двухдневным визитом, где проводит встречи с македонским руководством. В четверг в македонской столице состоялось торжественное открытие таблички "улица Столтенберга" в честь его отца – норвежского дипломата Торвальда Столтенберга, который участвовал в восстановлении Скопье после катастрофического землетрясения 1963 года.

Затем генеральный секретарь НАТО вместе с главой минобороны республики Радмилой Шекерински присутствовал на показательных выступлениях спецназа вооруженных сил Македонии.

Главы МИД Греции и Македонии в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Консультативный референдум о переименовании пройдет в Македонии 30 сентября. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Столтенберг сообщил в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина.